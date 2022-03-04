شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تتألق بأغانى الزمن الجميل فى مهرجان دندرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة ريهام عبدالحكيم حفلا غنائيا في مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في قنا، وقدمت من خلاله عددا من أغاني الزمن الجميل منها: انت عمري وغنيلى شوية لكوكب الشرق أم كلثوم، وكل ما أقول التوبة للعندليب عبدالحليم حافظ، وزى العسل لصباح، كما قدمت أغنيتها "فيها حاجة حلوة".

وقدمت قبل فقرة ريهام عبدالحكيم المطربة إيمان عبد الغني حفلا غنائيا ضمن فعاليات المهرجان، وغنت لمطربي الزمن الجميل، منها بيقولولي توبي لصباح، وعيون القلب لنجاة، وتمر حنة وبيت العز لفايزة أحمد، كما قدم المطرب ياسر سليمان عددا من الأغاني منها كعب الغزال، وعدوية وبهية.

وأطرب أمس النجم هاني شاكر جمهور قنا بأجمل أغانيه في الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه، منها أمرك وعلى الضحكاية وياريتني ونسيانك صعب اكيد ولسة بتسألي ، كما غنى للعندليب أغنية جانا الهوا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.