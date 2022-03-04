شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ"أحلى كلام": "كان عندى عقدة وأنا صغير علشان كنت قصير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان هانى رمزى، عن عقدته فى الصغر، قائلا: "أنا صغير كنت معقد من حاجات كتير اوى.. أكثر حاجة أنى وأنا صغير كنت قصير.. فى سن المراهقة كنت قصير.. وفى الفصل الدراسى كانوا بيقعدوا القصيرين قدام والطوال ورا.. لازم الطلاب اللى قاعدين فى أول الصف يكونوا مركزين اوى.. وانا نفسى ارجع ورا علشان اعيش حياتي".

وأضاف "رمزى"، خلال حواره فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمي، ويعرض على قناة الحياة: "مشكلتى وأنا صغير كنت قصير.. وكنت متعقد من الحكاية دى.. واول لما ادخل الفصل الدراسى لأول مرة.. كنت اختار اقعد فى اخر الصفوف.. وبعد كده يقولولى لا اطلع اقعد قدام.. وكنت اتعقد من الحكاية دى".

وتابع الفنان هانى رمزى: "الحمد لله طولت بعد كده.. بس بعد لما فترة الدراسة كانت خلصت.. وبعد فوت الأوان".