شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى بعد تكريم جدتها "هدى سلطان": يارب أكمل مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنانة الراحلة " هدى سلطان" فى حفل الافتتاح وتسلمت التكريم حفيدتها النجمة ناهد السباعى.

وقالت ناهد السباعى، خلال كلمتها:"أنا النهاردة سعيدة بتكريم جدتى هدى سلطان.. والنهاردة شفت كتاب بعنوان 10 نساء في سيدة واحدة وهي فعلا دي جدتي هدى سلطان.. اللي قدمت أدوارا مميزة مثل فاطمة تعلبة.. وهى امرأة عظيمة وست جميلة أوى.. وسعيدة أنى بستلم التكريم ويارب أكون قادرة أكمل مسيرتها وأنا متأكدة إن جدتى دلوقتى حاسة بينا ".

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.