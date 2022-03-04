شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Batman يحصد تقييمات مرتفعة بعد أيام من عرضه في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الأكشن والحركة الجديد The Batman الذى يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون وزى كرافيتز، على تقييمات مرتفعة بعد أيام قليلة من طرحه في الدور العرض العالمي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تعليقات ضخمة على الفيلم الجديد الذى تربع على قائمة الأكثر تداولاً وتعليقا في عدد من دول العالم تزامناً مع عرضه بها، حيث وصفه الكثيرون بأنه أحد أفضل أفلام السلسلة الشهيرة التي تعرض منذ عقود طويلة بشخصيات مختلفة.



فيلم باتمان الجديد

فيلم "باتمان" من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى.