شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان عبد الغني تقدم أغاني "عيون القلب" و"تمر حنة" بمهرجان دندرة في قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة إيمان عبد الغني حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في قنا في دورته الثانية، وغنت لمطربي الزمن الجميل، منها بيقولولي توبي لصباح وعيون القلب لنجاة وتمر حنة وبيت العز لفايزة أحمد.

وقدم قبل فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في قنا، وقدم من خلاله أغاني لكل من المطرب محمد رشدي والعزبي من ضمنها كعب الغزال وعدوية وبهية وسط الجمهور القناوي.

وأطرب أمس النجم هاني شاكر جمهور قنا بأجمل أغانيه في الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه، منها امرك وعلى الضحكاية وياريتني ونسيانك صعب اكيد ولسة بتسألي ، كما غني للعندليب أغنية جانا الهوا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (1)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (2)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (3)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (4)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (5)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (6)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (7)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (8)



فقرة ايمان عبد الغني المطرب ياسر سليمان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (9)