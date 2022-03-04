شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان.وقالت وزيرة الثقافة:"أنا بعتز بالمهرجان جدا وكنت شاهدة على مولده من وانا فنانة مش وزيرة، وبشكر كل القائمين على المهرجان لمجهوداتهم وكل الشكر لوزارة السياحة والشباب والداخلية الذين دعموا مهرجان الاقصر بشكل كبير وأهل الأقصر وبشكر كل الداعمين للمهرجان".

ووجهت إيناس عبد الدايم حديثها للسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، بعد أن قال قى كلمته إنه حزين لعدم إقامة المهرجان فى معبد، قائلة: "الأقصر بقالها يومين فيها فعاليات كتيرة جدا وفى مؤتمر مهم جدا في المعبد ومكمل النهاردة كمان وده السبب أن المهرجان ميبقاش فى المعبد".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.