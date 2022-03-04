شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: إضافة جائزة باسم الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، بالسلام الجمهوري، ثم عرض "برومو" بعنوان "عشر سنوات من الخيال"، وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية فقرة بعنوان " النوبة".

وقال رئيس شرف المهرجان النجم محمود حميدة،:" أهنئ نفسى بمرور 10 سنوات من عمر هذا المهرجان الذى بلغ سن الرشد وعليه أن ينطلق ويتحرر من القيود".

ثم قال رئيس المهرجان سيد فؤاد: "أوجه التحية لفريق العمل وأذكر من رحلوا اللى بذلوا جهدا كبيرا وشاركوا معنا فى تأسيس المهرجان وبرحب بكل ضيوفى من القارة الإفريقية.. المهرجان كبر ومحتاج دعم أكبر.. وبشكر كل أهالى الأقصر اللى بيوقفوا جنبنا وبشكر وزارة الثقافة على دعمها.. و فيه مفاجأة إن فيه جائزة باسم النجم الراحل محمود عبد العزيز وقيمتها 2000 دولار دعما من أسرة الراحل وبوسى شلبى".

وقالت مديرة المهرجان عزة الحسينى:"اليوم نحتفى بالمخرجات الشابات من إفريقيا وأشكر فريق العمل لمحاولة صنع مهرجان كبير وأشكر وزارة الثقافة لدعمها وأشكر كل العاملين والداعمين للمهرجان".

مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.