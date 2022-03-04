شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس عن أزمته مع دياب: "ابنى الشقى وممكن نعمل معاه حاجة قريبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج والمنتج نصر محروس عن أزمته مع الفنان دياب قائلا: "دياب ابنى الشقى وأخر شقاوة ممكن يكون اكتفى شوية.. ولكن ممكن نعمل معاها حاجة فى وقت قريب".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض، المذاع على قناة الحياة،: "أغنية بهاء سلطان "تعالى ادلعك"، لما ظروف حصلت وبعدها ابتديت أراجع لحياتى فى الحال وأول حاجة عملتها تنازلت عن عقد بهاء مع بهاء سلطان وعارف ليا فلوس كتير ولكن تنازلت عن حقوقى كلها وعن طيب خاطر وعشان الدنيا تمشى، وأغنية تعال ادلعك أغنية الصلح ما بينا، وتقابلنا واخترت أغنية وصالحتوا بيها، وعملنا الأغنية بعود وطبلة ونابعة من حب الناس".

وتابع: "بسمع لمحمد منير وبحبه، قدمت لمنير احلى مع عندى ويشتغل معاه بكل طاقتى عن احساس ومشاعر بسبب أنه هو نجم كبير، وأجمل صوت نسائى فى مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن مصر هى المحور بتاع الفن فى الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا".

وأوضح :"الخط العريض ليا هو أبويا وأمى وعبد الحليم حافظ، والدى علمنى ازاى احب الكلمة ويعنى أيه أغنية، وكان بيعد ويوزع لمحمد قنديل ومحرم فؤاد ومنتج لحاجات شعبى كمان وكذلك ذكر وقرآن، وكنت معاها ولميت خيوط كبيرة معاها فى المهنة، وبعد وفاة بابا حاجات كتيرة عندى تغيرت جوايا وخلانى اشوف حاجات بتفكير مختلف وكنا مرتبطين قوى مع بعض".