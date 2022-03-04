شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من الموسم السادس لـ Peaky Blinders تشهد ظهور ليزي شيلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل Peaky Blinders، عن ان الحلقة الثانية من الموسم السادس والأخير للعمل الدرامي، ستشهد ظهور النجمة ناتاشا أوكيفي صاحبة شخصية ليزي شيلبي، حيث نشرت الصفحة الرسمية عبر فيس بوك، صورة للنجمة لتعلن عن ظهورها في الحلقة الثانية.



ليزي شيلبي

حصلت الحلقة الأولى من الموسم السادس والأخير من مسلسل الأكشن والعصابات Peaky Blinders، والتي جاءت بعنوان Black Day، على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB، بعد طرحها في 27 فبراير الماضي عبر الإذاعة البريطانية BBC.