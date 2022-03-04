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شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من الموسم السادس لـ Peaky Blinders تشهد ظهور ليزي شيلبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل Peaky Blinders، عن ان الحلقة الثانية من الموسم السادس والأخير للعمل الدرامي، ستشهد ظهور النجمة ناتاشا أوكيفي صاحبة شخصية ليزي شيلبي، حيث نشرت الصفحة الرسمية عبر فيس بوك، صورة للنجمة لتعلن عن ظهورها في الحلقة الثانية.
ليزي شيلبي
حصلت الحلقة الأولى من الموسم السادس والأخير من مسلسل الأكشن والعصابات Peaky Blinders، والتي جاءت بعنوان Black Day، على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB، بعد طرحها في 27 فبراير الماضي عبر الإذاعة البريطانية BBC.
وكشف المؤلف ستيفن نايت، كاتب المسلسل، عن خطته لـ السلسلة بعد انتهاء آخر مواسم العمل، الذى بدأ طرحه أمس 27 فبراير الماضى، حيث صرح نايت قائلاً: "أنا أسمي هذا نهاية البداية، حيث إننا سننتهى من العمل على مسلسل Peaky Blinders لكننا سنقوم ببعض الأعمال المشتقة منه، منها فيلم درامى".
وأكمل نايت حديثه: "ومن المقرر أن نقوم بتصوير الفيلم الجديد المستوحى من سلسلة Peaky Blinders في خلال 18 شهر من الآن، وذلك بعد الانتهاء من عرض آخر مواسم المسلسل الموسم السادس، ومن ثم سيمكننا بدء العمل على الفيلم الجديد، ومن المتوقع العمل على بعض الأعمال الأخرى بعد الانتهاء من الفيلم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
كما كان قد أكد ستيفن نايت، مؤلف مسلسل العصابات Peaky Blinders، أنه تراجع عن الخطة الأصلية لإنهاء قصة المسلسل التي دارت في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث صرح: "كان على ان أنقل الأحداث في الموسم السادس من المسلسل إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
وصرح نايت قائلاً: "كانت بريطانيا دائمًا تخوض الحروب، وهذه نهاية الإمبراطورية التي بدأ في الحرب ايضا، وبالتالي قمت بمراجعة النطاق الذى يمكن أن يدور به الموسم السادس من المسلسل".