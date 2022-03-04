شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وحسين فهمى ومحيى إسماعيل على السجادة الحمراء لافتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الحادية عشرة، وكان فى مقدمه الحضور النجم محمود حميدة برفقه حفيده والنجم حسين فهمى و النجمة سلوى خطاب، والنجم محيى إسماعيل والإعلامية بوسى شلبى، والفنانين سلوى محمد على، و جيهان خليل، ومريم الخشت و محمد إبراهيم يسرى وبسمة وسهر الصايغ وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد على.

وحضر أيضا من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر، و المخرج محمد صيام من مصر، و المخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج خالد الحجر من مصر، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين والمنتجة درة بوشوشة من تونس.

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.