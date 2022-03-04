شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Avatar 2 العام الجاري.. وصناعه يعلنون: متعة ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، أن فيلم الخيال والفنتازي Avatar 2، سيعرض خلال العام الجاري في صالات السينما بجميع أنحاء العالم، بعد أن شهد سلسلة من التوقفات بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على عمليات التصوير والإنتاج.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Avatar 2 سيعرض خلال العام الجاري بعد مرور حوالي 13 عام على طرح الجزء الأول الذي حقق أعلى ثاني إيرادات في تاريخ السينما، ليعلن القائمون على السلسلة الشهيرة أن الجزء الجديد سيفجر عقول المشاهدين من المفاجآت.

كما أكد المذيع جون أوليفر أن الأجزاء القادمة من سلسلة Avatar للمخرج جيمس كاميرون القادمة، "لا أحد يهتم بها"، خاصة مع طرحها بعد 12 عاما من طرح الفيلم الأول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك من خلال برنامج Last Week Tonight.

حيث صرح أوليفر قائلا "هناك أشياء ليس من المقبول لها أن تأخذ 10 سنوات لـ طرح أجزاء أخرى مثل سلسلة Avatar، على سبيل المثال".

وتابع أوليفر حديثه قائلا " جيمس كاميرون، لا أحد ينتظر الأفلام الجديدة، سأمنح أي شخص في هذا الجمهور 1000 دولار (736 جنيهًا إسترلينيًا) في الوقت الحالي إذا تذكر أيًا من أسماء هذه الشخصيات التي ظهرت في الفيلم الأول من Avatar ".

وكان قد أعلنت ديزنى فى يوليو الماضى أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028.