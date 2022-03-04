شكرا لقرائتكم خبر عن سامي مغاوري: خضعت لعملية جراحية.. وبقول لجمهورى ماتتخضوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامى مغاورى، إن حالته الصحية تتحسن بعد أن أجرى عملية جراحية بالأمس، وخروجه من المستشفى اليوم، متابعا: "أخضع للراحة فى البيت لمدة يومين أو ثلاثة.. بالظبط العملية كانت عبارة عن تركيب دعامتين فى شرايين الصدر اليسرى".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت تعبان الفترة اللى فاتت.. وكنت بتعب اوى فى المشي وطلوع السلالم.. وبعد الكشف والأشعة والفحوصات كان لابد من التدخل لإجراء عملية جراحية.. وخرجت من المستشفى وسوف استكمل العلاج فى المنزل".

وتابع: "بشكر جمهورى الحبيب وبشكر الناس كلها اللى سألت عليا.. وبشكر نجوم مصر كلهم.. ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى.. بشكر الجميع.. الحمد لله ماتتخضوش".

وفى سياق متصل، كان الفنان الشاب كريم مغاورى، قد طمأن جمهور ومتابعى والده الفنان الكبير سامى مغاورى الذى تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العمليات، وقال إن والده بخير الحمد لله، موجها الشكر لكل من اهتم وسأل عن حالة والده الصحية.

وأوضح كريم مغاورى فى تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن والده أجرى عملية جراحية فى شرايين القدم ودعامات، وخرج من غرفة العمليات، وفى انتظار أمر الطبيب بخروجه من المستشفى.