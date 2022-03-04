شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يرقص على أنغام المزمار في مهرجان الأقصر قبل تكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقص النجم حسين فهمي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على الذهبية النيلية التي تنقل ضيوف المهرجان إلى قاعة المؤتمرات، وذلك بحضور النجوم محمد حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم محيي إسماعيل والمكرمين الأفارقة اولين تراوري والمخرج التونسي فريد بوغدير، والنجمة الجزائرية بيونة والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

كانت قد بدأت مراسم الافتتاح بأجواء كرنفالية بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم التقليدية المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان إقامة الحفل، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية.

يرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.