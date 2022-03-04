شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سامي مغاوري بعد خروجه من غرفة العمليات: الحمد لله بفضل الله ودعائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان سامى مغاوري، على طمأنة جمهوره بعد خروجه من غرفة العمليات لإجراء عملية بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث نشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب قائلاً "الحمد لله بفضل الله ودعائكم انا بقيت بخير والعملية تمت بنعمة من ربنا اشكركم جميعا على دعواتكم وكل من اتصل تليفونيا او أرسل رسالة لي او لآبني كريم ليطمئن فيها على صحتي".

وأضاف مغاوري: "وأشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الأخوة والأخوات والزملاء من نجوم مصر وفنانيها والاصدقاء والسادة الصحفيين واخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي الذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والشكر موصول للدكتور الانسان تامر سكر الذي اجرى العملية، دعائكم وحبكم جميعا كان أكبر داعم ليا بعد ربنا قبل واثناء وبعد اجراء العملية".



بوست سامى مغاوري

وكان كريم مغاوري نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «من فضلكم ادعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".