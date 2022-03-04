شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات "الأقصر للسينما الإفريقية" بنقل الضيوف عبر الذهبيات النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الحادية عشرة بأجواء نيلية عبر ثلاث ذهبيات، بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة .

تم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية عبر ثلاث ذهبيات، لتنقلهم إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بقاعة المؤتمرات، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية.

يرأس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.