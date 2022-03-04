شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس فى أول ظهور بعد إنجابها طفلها الأول مؤخراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين أول صورة للممثلة العالمية جينيفر لورانس بعد استقبال طفلها الأول الشهر الماضى، وبدت الممثلة الشهيرة بإطلالة بسيطة أثناء سيرها في الشوارع، إذ بدت متأثرة بفترة الحمل التي تسببت في اكتسابها جزء كبير من الوزن ظهرت في طريقها لفقده، مثلما ظهر خلال الصور التي اتسمت فيها بشكل كاجوال مثلما جاء خلال الصور.



جينيفر لورانس

وكانت عدد من التقارير أفادت إن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أماً جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول في العالم مع زوجها كوك ماروني ، 37 عاماً، فى الـ 24 من فبراير الماضى، ولا يزال الجنس وتاريخ الميلاد غير معروفين ولكن تقارير TMZ تشير إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا ، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.



لورانس خلال الصور

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الي أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.

وكانت قد دافعت الممثلة جينيفر لورانس عن زميلها ليوناردو دى كابريو خلال حوارها الأخير الذي تناقلته المواقع العالمية ممن أكدت أن الممثلة الشهيرة دافعت على الفور عن الرقم الذى تقاضاه ليوناردو دى كابريو والذى يعتبر أكبر منها بكثير بعدما حصل على راتب أعلى منها بنسبة 20٪ فى فيلمهما الأخير Don’t Look Up.