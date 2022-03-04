شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "هاملت بالمقلوب" فى أولى لياليه وسط حضور جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة د.إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، افتتح العرض المسرحى "هاملت بالمقلوب"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح، فى أولى لياليه وذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة ومدير مسرح السلام، وعدد من الفنانين.

وكان من أبرز الحضور؛ الدكتور سامح مهران الكاتب المسرحى الكبير ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة الفنان سامح الصريطي، الفنانة ابتهال الصريطي، الناقد الفنى محمد الروبى ، المخرج ناصر عبد المنعم ، الدكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون ، الدكتورة سماح السعيد ، الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ، السعيد ، المخرج أشرف فايق ، المخرج إميل شوقى ، المخرج أحمد السيد ، المخرج عادل حسان مدير عام مسرح الطليعة.

عرض هاملت بالمقلوب من بطولة عمرو القاضى ، خالد محمود ،أيمن الشيوى ، سمر جابر ، نهاد سعيد ، مجموعة من شباب المسرح الجامعى تأليف سامح مهران، ديكور و إضاءة صبحى السيد ، تأليف موسيقى طارق مهران ، ازياء مروة عودة إخراج مازن الغرباوى.