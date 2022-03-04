شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يعلن تأجيل حفلته في البحرين بسبب سوء الأحوال الجوية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الإماراتي حسين الجسمي، تأجيل حفلته التي كان من المقرر لها اليوم على مسرح الدانة في مملكة البحرين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعاني منها المنطقة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يوضح من خلالها تأجيل الحفل من اليوم إلى غد.

وكتب الجسمي "كل تأخيره وفيها خيرة بإذن الله، والخيرة بوجوه حبايبي وأهلي في البحرين، وحرصاً على سلامتكم بسبب الأحوال الجوية، وحرصاً منّا على تقديم حفل رائع يليق بمحبتكم، تم تأجيل الحفل من اليوم إلى يوم غد السبت 5 مارس 2022، نشوفكم بكل حب".

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية من ألحانه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد، والذي يقول في مقدمة كلماتها:

للبشر عيدين في عمر السنة..وانتي أعيادي معك في كل يوم

أحتفل بك .. بالشعر والسلطنة..يا هناي اللي وصل بي للنجوم

تسألي : هل السعادة ممكنة ؟..وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم

دامك انتي الكل واللي مهيمنة..وين انا وين التعاسة والهموم