شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ومصطفى شعبان يعودان إلى كاتبيهما المفضلين فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان 2022 عودة عدد من النجوم إلى كتابهم المفضلين فى مسلسلاتهم الجديدة، وذلك بعد تجربة آخرين فى العام الماضى وقبل الماضى، ولعل أبرز هؤلاء النجوم أمير كرارة الذى يعود للعمل مع السيناريست باهر دويدار فى مسلسل "العائدون"، ومصطفى شعبان الذى يتعاون مجدداً مع السيناريست أحمد عبد الفتاح فى مسلسل "دايما عامر".

وحقق أمير كرارة وباهر دويدار نجاحاً مهما خلال السنوات الماضية إذ تعاونا فى 4 مسلسلات هما "كلبش" الجزء الأول عام 2017 والثانى عام 2018 والثالث عام 2019، و"الاختيار الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2020 فيما لم يتعاونا في دراما رمضان الماضى، ليعودا مرة أخرى في خامس تعاون خلال مسلسل "العائدون".

أما مصطفى شعبان والسيناريست أحمد عبد الفتاح فتعاونا فى العديد من المسلسلات على مدار السنوات الماضية وحققا نجاحاًت سوياً، خلال أعمال "الزوجة الرابعة" عام 2012، "مزاج الخير" عام 2013، "دكتور أمراض نسا" عام 2014، "مولانا العاشق" عام 2015، "أبو البنات" عام 2016، "اللهم انى صائم" عام 2017، ليعودا مرة أخرى في 2022 بـ"دايماً عامر" الذى يسجل سابع تعاون بينهما.

مسلسل "العائدون" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامى، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، سما إبراهيم، ميرنا نور الدين، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.