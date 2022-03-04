أول تعليق من سامي مغاوري بعد إجرائه عملية جراحية: "تمت بنعمة من ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان سامي مغاوري، إن حالته الصحية تحسنت بعد إجرائه عملية جراحية أمس الخميس.

وكتب مغاوري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله بفضل الله ودعائكم أنا بقيت بخير، والعملية تمت بنعمة من ربنا، أشكركم جميعا على دعواتكم وكل من اتصل تليفونيا أو أرسل رسالة لي أو لابني كريم ليطمئن فيها على صحتي".

أضاف: "أشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الأخوة والأخوات والزملاء من نجوم مصر وفنانيها والأصدقاء والسادة الصحفيين، وأخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي الذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

اختتم: "دعائكم وحبكم جميعا كان أكبر داعم ليّا بعد ربنا قبل وأثناء وبعد إجراء العملية".

وكان الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، كشف عن تواجد والده بأحد المستشفيات، لإجراء عملية جراحية يوم الخميس، وطلب بالدعاء له.

ويعرض للفنان سامي مغاوري حاليا الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عبر منصة "شاهد"، مع النجوم: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت وأحمد فتحي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري كان فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.