نجوم الفن على ذهبية نيلية قبل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص عدد كبير من الفنانين المتواجدين في الأقصر، على المشاركة في الرحلة النيلية التي نظمها القائمون على الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وكان من بين الحضور: المنتجة درة بوشوشة، الفنان حسين فهمي، الفنان محمود حميدة، الفنان محيي إسماعيل، المخرج التونسي فريد بوغدير، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان شريف حلمي، مدير التصوير محمود عبدالسميع، الفنانة غالية بن علي.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة إنجاز العمر، كما يتم تكريم أسماء عدد من صناع السينما المصريين والأفارقة، بينهم اسم الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، واسم الفنانة الراحلة هدى سلطان.

وتستقبل قاعة المؤتمرات في محافظة الأقصر، بعد قليل، حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه من السينمائيين الأفارقة.

وانتهى صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من وضع اللمسات النهائية لاستعدادات حفل الافتتاح الذي سينطلق الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة من داخل قاعة المؤتمرات، ويسبقه افتتاح نهاري في نيل مدينة طيبة وعلى ذهبياته التي تحمل ضيوف ونجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة ليمروا على الريد كاربت.

وأشرف مدير التصوير الكبير سامح سليم ليلة أمس على ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات، وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وسيبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، يليه برومو بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى آخر دوراته، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التليفزيوني كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة.

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وشركة أوراسكوم.