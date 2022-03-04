سلوى محمد علي ترقص على "يا حلوة يا شايلة البلاص" قبل افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

شاركت الفنانة سلوى محمد علي عازفي فرقة موسيقية من الأقصر تقدم الفن الشعبي، الرقص على أنغام أغنية "يا حلوة يا شايلة البلاص".

وتفاعل الحضور مع سلوى وقاموا بالتصفيق لها بينما واصلت هي الرقص.

كما قام بعدها الفنان حسين فهمي بمشاركة الفرقة الرقص، على أغنيتين وتفاعل معه الحضور، وحرص عدد كبير منهم على التقاط الصور معه، كما التف حوله النجوم مقدمين له التهنئة قبل تكريمه مساء اليوم في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، من بينهم: محمود حميدة، محيي إسماعيل، المخرج عمر عبدالعزيز، مدير التصوير محمود عبدالسميع.

وتستقبل قاعة المؤتمرات في محافظة الأقصر، بعد قليل، حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه من السينمائيين الأفارقة.

وانتهى صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من وضع اللمسات النهائية لاستعدادات حفل الافتتاح الذي سينطلق الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة من داخل قاعة المؤتمرات، ويسبقه افتتاح نهاري في نيل مدينة طيبة وعلى ذهبياته التي تحمل ضيوف ونجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة ليمروا على الريد كاربت.

وأشرف مدير التصوير الكبير سامح سليم ليلة أمس على ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات، وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وسيبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، يليه برومو بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى آخر دوراته، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التليفزيوني كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة.

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وشركة أوراسكوم.