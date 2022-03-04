"ببدلة رقص".. نسرين طافش مع طفل "الغزالة رايقة" بمسلسلها "جوقة عزيزة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن مشاركة الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، وذلك بمسلسل "جوقة عزيزة" الذي تقوم بتصويره استعدادا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت نسرين، صورا تجمعها به ترتدي خلالها "بدلة رقص"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أغنية (الغزالة رايقة) في مسلسل (جوقة عزيزة) بشخصية (المطرب حمادة) الذي اشتهر بأواخر العشرينيات ولقب بـ(الطفل المعجزة)".

وأضافت: "يا ترى شو رح يغني لملكة المسرح عزيزة خوخة؟ مسلسل جوقة عزيزة دراما شعبية مشوقة ومختلفة، نلقاكم في شهر رمضان".

مسلسل "جوقة عزيزة" يصور الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، بحذافيرها استنادا إلى بحوث تاريخية معمقة، معيداً إلى الأذهان عددًا من منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص.

"جوقة عزيزة" يشارك في بطولته عدد من النجوم العرب والسوريين ومنهم نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.