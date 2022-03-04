فيديو.. أشرف عبدالباقي يحتفل بزفاف ابنته "هدى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف "هدى" ابنة النجم أشرف عبدالباقي.

واحتفل الفنان الكبير بزفاف ابنته "هدى"، على عريسها "عمرو"، وحضر الحفل النجم شريف منير، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء العروسين.

وحرص الفنان أشرف عبدالباقي على تقديم أغنية خاصة لابنته وعريسها، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

من ناحية أخرى، قدم الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية من إخراجه بعنوان "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لاكتشاف ودعم المواهب من ذوي الهمم، بطولة عمرو هشام.

المسرحية من تأليف عيسى جمال، ووليد هندي، وكتب كلمات الأغاني أيمن بهجت قمر، وضمم الديكورات محمود سامي، وألحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية، والإخراج المسرحي أشرف عبدالباقي، أما الإخراج التليفزيوني لسعيد حامد.