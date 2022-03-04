كيف ردت بدرية طلبة على تشبيهها بالفنانة زينات صدقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة بدرية طلبة، على تشبيه الجمهور لها بالفنانة الكبيرة الراحلة زينات صدقي.

وقالت بدرية، ببرنامج "أسرار النجوم": "يا ريت أكون ربع زينات صدقي، ولما يشبهونني بها أسعد جدًا، وأفرح لما حد يقولي ضحكتيني أول ما شوفتك، لأن الضحك أصبح شاحح جدا هذه الأيام، ولو عملت دور تراجيدي أستمتع فيه كممثلة".

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد جسدت شخصية زينات صدقي بمسلسل "أبو ضحكة جنان" عن حياة الفنان إسماعيل ياسين، الذي تم عرضه عام 2009.

ولازمت الظروف القاسية زينات صدقي حتى اللحظات الأخيرة من حياتها بعد أن أصيبت بماء على الرئة، وقبل وفاتها لم تقدم أي عمل طوال 6 أعوام إلا فيلما واحدا هو "بنت اسمها محمود" عام 1975، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس 1978.

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل"، ويشارك في بطولته: ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.