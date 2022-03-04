بالصور.. زفاف ابنة أشرف عبدالباقي وحضور شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، بزفاف ابنته "هدى"، على عريسها "عمرو"، وحضر الحفل النجم شريف منير.

الحفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور أصدقاء وأقارب العروسين.

من ناحية أخرى، قدم الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية من إخراجه بعنوان "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لاكتشاف ودعم المواهب من ذوي الهمم، بطولة عمرو هشام.

المسرحية من تأليف عيسى جمال، ووليد هندي، وكتب كلمات الأغاني أيمن بهجت قمر، وضمم الديكورات محمود سامي، وألحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية، والإخراج المسرحي أشرف عبدالباقي، أما الإخراج التليفزيوني لسعيد حامد.