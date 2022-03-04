عاصي الحلاني لـ ” صوت بيروت إنترناشونال”: الألبوم أرشيف للفنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كان عام ٢٠٢١ لفارس الاغنية العربية عاصي الحلاني مليئًا بالنجاحات، فهو قدّم عشرات المهرجانات والحفلات في الدول العربية والغربية. كما حصد نجاح ألبومه ” كل الفصول”. وفي حواره مع ” صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث عاصي الحلاني عن جديده فيقول:” أنا بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد، من المنتظر أن يصدر في عيد الفطر السعيد، وأتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين اللبنانيين والعرب. ومن المتوقع أن أصوّر أغنيات من ألبومي الجديد وليس من الذي طرح السنة الماضية. ويضيف: ” أحب أن أعد الناس أنهم سيسمعون أنماطا موسيقية مختلفة لم أقدمها سابقا وهذا وعد مني. كما أن أسلوب الترويج له سيكون مغايرًا للسابق إذ ان الأغاني لن تطرح مع بعضها بل متفرقة لكي تأخذ كل أغنية نصيبها من الانتشار.

أمّا عن رضاه على الترويج لألبومه السابق ” كل الفصول” الذي أنتجته شركة “روتانا”، فقال ” نعم، أنا ممتن للشركة المنتجة والحمد الله أغنية ” حبيبي” الديو الذي قدمته مع ابني الوليد الحلاني حقق نجاحا كبيرا في كل أنحاء العالم العربي، ونجاح هذا الديو دليل على نجاح الألبوم .

ويتابع الحلاني كلامه قائلا في الثمانينيات والتسعينيات كان كل النجوم اللبنانيين والعرب يصدرون ألبومات، لكنّ النجاح يكون حليف الأغنية المصورة. وإذا تحدثت عن نفسي أعتقد أن ألبوماتي السابقة نجحت منها الأغنية المصورة من كل ألبوم مثل ” واني مارق مريت” و” يا ميمة” و” الباب عم يبكي” وغيرها.

وعمّا إذا كنا لا نزال نعيش في عصر الألبومات في زمن المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي، يشير الى أنه لا شك أن إطلاق أغنية منفردة بات سائدا لأن هذه الأغنية تأخذ حقها من الإنتشار، إنما يبقى الألبوم مسألة تاريخية للفنان لأن يحفظ في أرشيفه.

ويوضح الحلاني كلامه بقوله ” أنا في عالم الفن منذ بداية التسعينيات، أي مرّ على احترافي الغناء ٣٢ عاما وبأرشيفي ٢٩ ألبوم اضافة الى الأغنيات المنفردة التي قدمتها طوال مشواري الفني.

وعن أسباب نجاح الأعمال الخفيفة مثل ” الغزالة رايقة” قال” في كل الأزمنة هناك أنماط موسيقية تنجح وتكون كلماتها خفيفة، لكنها ليست الأساس وعلى الفنان الحقيقي أن يتابع البحث عن الكلمة الجميلة واللحن المميز ولا يتبع الموضة السائدة.

وأخيرا أكد عاصي الحلاني أنه قدم في الأيام الأخيرة أغنية بعنوان ” بحبك يا كويت” من كلمات رامي اليوسف وألحانه وتوزيع طوني سابا كعربون شكر لدولة الكويت التي وقفت إلى جانب لبنان في كل المحن. وأيضا سجلت أغنية خاصة بدولة “سلطنة عمان” من كلمات علي ماضي والحاني وتوزيع سابا، والاثنتان صورتهما مع المخرج عادل سرحان.