ريهانا تستعرض حملها “شبه عارية” في باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

في إطلالة “صادمة” واستفزت الكثير من رواد التواصل الإجتماعي خلال عرض Dior” للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت النجمة الأميركية ريهانا مستعرضة حملها من مغني الراب آيساب روكي، وظهرت المغنية الشهيرة وهي ترتدي “ملابس داخلية” باللون الأسود، مع فستان شفاف يظهر جسدها شبه عار، مع معطف قصير، في المقابل، شن أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية على النجمة العالمية، مشيرين إلى أنها باتت تتعمد إظهار حملها بشكل غير لائق.

ريهانا في باريس

وقال كثيرون إن ريهانا نسيت ارتداء ثيابها قبل الخروج، خصوصا أن النجمة وصلت متأخرة للعرض، فيما راح آخرون للسخرية من أن النجمة لا تصدق أنها حامل، ما يدفعها للاستعراض ببطنها أمام الملأ، بينما أكد محبوها أن ريهانا يعرف عنها الجرأة والأناقة، وتقديرها للأمومة.

من جهتها، علقت النجمة الأميركية نقلا عن وسائل إعلام: “عندما تحمل المرأة، يميل المجتمع إلى الشعور وكأنك تختبئ لتخفي جاذبيتك، وأنك لست مثيرا في الوقت الحالي، وأنا لا أؤمن بذلك أبدا”.

يذكر أن ريهانا احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الرابع والثلاثين بإطلالة كلاسيكية، اعتمدت خلالها جاكيت من الفرو الأزرق وبنطالا وكروب توب باللون الأسود.