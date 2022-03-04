شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن بصيبص والناقدة ناهد صلاح فى لجان تحكيم مهرجان بيروت السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة، الأحد المقبل، دورته الخامسة التى تنعقد من 6 إلى 11 مارس الجارى، وتحمل شعار "النساء من أجل القيادة"، يتنافس فيها 71 فيلما من 40 دولة، منها 51 فيلماً قصيراً و20 فيلماً روائياً طويلاً، وذلك ضمن مسابقاته: الروائية الطويلة، والروائية والوثائقية القصيرة، والرسوم المتحركة وأفلام الرقص.

وتشارك الكاتبة والناقدة المصرية ناهد صلاح فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، برئاسة الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، وبمشاركة المخرجة اللبنانية ليال راجحة، بينما تترأس ندى دومانى مديرة مهرجان عمان الدولى السينمائى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، بعضوية أخصائية علم النفس اللبنانية الدكتورة روز مارى شاهين، الشاعرة والناقدة والإعلامية البحرينية بروين حبيب، المخرجة اللبنانية لارا سابا، كما تترأس الفنانة الين لحود لجنة تحكيم أفلام الرقص.

تزامناً مع يوم المرأة العالمى الذى يوافق 8 مارس، يكرّم المهرجان سنوياً شخصية نسائية بارزة فى عالم السينما والدراما العربية، ووقع الاختيار هذا العام على الممثلة وأستاذة الدراما تقلا شمعون، بطلة "عروس بيروت" و"الزيارة" و"روبى" الحائزة جائزة "موريكس دور" عن دورها فى فيلم "مورين" عام 2019.

كان المهرجان قد كرّم فى الدورات السابقة الممثلة المصرية إلهام شاهين، ومؤسِّسة "سينما لبنان" ومسرحى "مونو" وبيريت" إيميه بولس، والممثلة اللبنانية وفاء طربيه.

صرح المنتج سام لحود مؤسس ومدير "مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة"، أن المهرجان يهدف إلى التوعية على ثقافة التوازن النوعى وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتشجيعها لتكون فاعلة وصاحبة قرار فى الصناعة السينمائية، وأنه يسلّط الضوء مجددا على نساء "بطلات" ومناضلات، يرفضن الخضوع لدور الضحية، ويصممن على صناعة أقدارهن بطريقة إيجابية.

وقال لحود "إن غالبية أعضاء اللجنة التى تختار الأفلام تتكوّن من النساء وتضع نصب أعينها انتقاء الأفلام ذات القيمة الفنية الممتازة أولاً، وأن تمثّل صوت المرأة وقضاياها، وأن تكون طريقة العلاج والتناول علمية وفنية وموضوعية بعيدة قدر المستطاع عن تقديم نماذج مريضة".

واختار المهرجان أفلاماً تتناول قضايا نفسية واجتماعية، كما فى الفيلم اللبنانى "فرح" إخراج حسيبة فريحة وكينتون اوكسلى، واللبنانى "السجناء الزرق" لزينة دكاش الذي فاز بمنحة إنتاج من مهرجان البندقية، وعرض للمرة الأولى عالمياً في مهرجان الجونة، وهو يستعرض قضية المرضى النفسيين خلف أسوار المؤسسات العقابية في السجون اللبنانية.

ومن السعودية، يشارك فيلم "بلوغ" الذى شارك فى مسابقة "آفاق السينما" بمهرجان القاهرة الدولى الماضى، وهو من إنتاج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى، ويتناول 5 تجارب متنوعة لـ5 مخرجات سعوديات هن فاطمة البنوي وسارة مسفر وجواهر العامري وهند الفهاد ونور الأمير اللائي عبّرن، كل حسب رؤيتها، عن واقع المرأة السعودية في ضوء التطور الذي تشهده المملكة.

يعرض المهرجان أيضاً عدة أفلام عربية وأجنبية أثارت جدلاً، مثل "بنات عبد الرحمن" للمخرج الأردني زيد أبو حمدان الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة الدولي، و"صالون هدى" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد الذي عرض في مهرجان البحر الأحمر، أما المخرجة الروسية ماريا إيفانوفا، فيعرض لها فيلمين: الأول وثائقي "أنا لست لقيطاً"، والثاني هو "الغضب" (إنتاج لبناني ألماني مشترك) وعرض للمرة الأولى في مهرجان قرطاج السينمائي سنة 2021.



الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص



الناقدة الفنية ناهد صلاح