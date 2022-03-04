شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "جزيرة غمام" إجازة من التصوير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أسرة مسلسل "جزيرة غمام" على إجازة من التصوير اليوم الجمعة لتغيير الديكور، ومقرر استئناف التصوير غداً السبت وتجمع المشاهد بين فتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ومحمد جمعة ومى عز الدين وآخرون من النجوم.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.

وتشهد دراما رمضان المقبل تواجد مسلسل "جزيرة غمام" وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ليحفظ هذا العام ماء وجه الدراما الصعيدية هذا العام، فى ظل عدم وجود هذه النوعية من الأعمال فى دراما هذا العام، مقارنة بموسم دراما رمضان من كل عام والذى يشهد تواجد عمل أو عملين ينتميان للدراما الصعيدية.