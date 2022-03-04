شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة نجوم افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التى تفتتحها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الجمعة، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومحمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان.

ومن نجوم الدورة الـ11 الفنان حسين فهمى، الذى يكرمه المهرجان ويمنحه جائزة إنجاز العمر، ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والمخرج السنغالي موسي توريه، والنجمات زينة وعبير صبري، وناهد السباعي والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والفنانات سلوي خطاب وبسمة، وسهر الصايغ وميار الغيطي وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين الشباب حمزة العيلي وهشام ماجد ومحمد سلام وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بنعلي والمخرج هشام فتحي والفنان أحمد فتحي والفنان شريف حلمي و الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم، والفنانة مريم الخشت والفنان حسين نصار والفنان محمد يسري والفنان محسن منصور.

ويحضر أيضا من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر، والمخرج محمد صيام من مصر، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج خالد الحجر من مصر،والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين والمنتجة درة بوشوشة من تونس.