شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر مى عز الدين بشخصية سندس الغجرية فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتى تجسد فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام" تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي يناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.

وتجتمع مى عز الدين مع طارق لطفي سويا في "جزيرة غمام" بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، وبعدها أصبحت من نجمات الدراما اللاتى تتواجدن بعمل من بطولتها في كل عام.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.