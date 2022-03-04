صور.. استعدادات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل افتتاح دورته الـ11

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من وضع اللمسات النهائية لاستعدادات حفل الافتتاح، الذى سينطلق الساعة الثامنة مساء من داخل قاعة المؤتمرات، ويسبقه افتتاح نهارى فى نيل مدينة طيبة وعلى ذهبياته التى تحمل ضيوف ونجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة، ليمروا على الريد كاربت لإجراء لقاءات مع الضيوف والنجوم.



صورة-للفنانة-هدي-سلطان



كواليس-البدء-لافتتاحية-المهرجان

وأشرف مدير التصوير الكبير سامح سليم ليلة أمس على ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات، وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وسيبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، يليه "برومو" بعنوان "عشر سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى آخر دوراته، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوى، ويقوم بتنفيذ الإخراج التليفزيونى كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة.



صورة-محمود-حميدة



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية



الاستعدادات لمهرجان الاقصر وانطلاقته اليوم



الاستعدادات لمهرجان الاقصر

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.



فعاليات مهرجان الاقصر



مهرجان الاقصروالاستعدادات للافتتاح