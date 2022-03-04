شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى أثناء أداء مناسك العمرة: اللهم إنى أسألك من الأخلاق أطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين صبرى محبيها ومتابعيها صورة لها، على موقع "إنستجرام"، خلال تواجدها داخل الحرم المكى لأداء مناسك العمرة، معلقة "اللهم إنى أسألك حبك لى.. ولطفك بى.. وجمالك فى.. وأسألك من الأخلاق أطيبها".



حساب ياسمين صبرى على انستجرام

ومؤخرا وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، حيث بدأ وتار فى كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة.



ياسمين صبري تؤدى مناسك العمرة

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

واختيرت النجمة ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه فى العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة التي تضم العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.