"ركبت دعامتين".. تطورات حالة سامي مغاوري الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان سامي مغاوري، تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى عقب إجرائه عملية جراحية أمس الخميس.

وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه خرج من المستشفى وعاد لمنزله، موضحا أن الطبيب المعالج سمح له بالخروج والعودة لبيته بعد الاطمئنان على صحته بعد العملية.

وتابع مغاوري:" ركبت دعامتين في ساقي اليسرى، والحمد لله مشيت عليها دلوقتي".

وأضاف أنه يتناول حاليا علاجا لظبط نسبة السكر، نظرا لمعاناته مع مرض السكري، بالإضافة إلى تناوله أدوية متعلقة بسيولة الدم لمدة 3 أشهر.

وكان الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف عن تواجد والده بإحدى المستشفيات، لإجراء عملية جراحية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "من فضلكم أدعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري كان فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.