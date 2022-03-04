محيي إسماعيل وسلوى خطاب وبسمة يستعدون لحضور حفل افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد عدد من نجوم مصر وصناع السينما من 35 دولة أفريقية لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي تفتتحها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم اليوم الجمعة 4 مارس بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

ومن نجوم الدورة الحادية عشرة حسين فهمي الذي يكرمه المهرجان ويمنحه جائزة إنجاز العمر، ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والمخرج السنغالي موسي توريه، والفنانات زينة وعبير صبري، وناهد السباعي والفنان صبري فواز والفنانة سلوى محمد علي والفنانات سلوي خطاب وبسمة، وسهر الصايغ وميار الغيطي وهبة عبدالغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبدالعزيز.

كما سيشهد الحفل تواجد الفنانين الشباب حمزة العيلي وهشام ماجد ومحمد سلام وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بن علي والمخرج هشام فتحي والفنان أحمد فتحي والفنان شريف حلمي والفنان الشاب احمد مجدي عضو لجنة تحكيم ، والفنانة مريم الخشت والفنان حسين نصار والفنان محمد يسري والفنان محسن منصور.

ويحضر أيضا من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبدالسميع من مصر ، والمخرج محمد صيام من مصر ، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا ، والمخرج خالد الحجر من مصر،

والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين والمنتجة درة بوشوشة من تونس.