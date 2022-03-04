صور| انطلاق أولى عروض مسرحية "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء الخميس، أولى عروض مسرحية "هاملت بالمقلوب" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور بالبيت الفني للمسرح.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، الدكتور سامح مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنان سامح الصريطي، المخرج أحمد السيد، الناقد محمد الروبي، الدكتورة ياسمين فراج، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم العرض المسرحي في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، ويستمر العرض يوميا ما عدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

‎يذكر أن عرض"هاملت بالمقلوب" يشارك في بطولته عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، وإهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، وتأليف موسيقي طارق مهران، إخراج مازن الغرباوي.