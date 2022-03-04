"كانوا السعادة لكل من حولهم".. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، تزامنا مع أول أيام شهر شعبان.

ونشرت دنيا، صورة نادرة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة غرة شعبان.. أرحم من كانوا السند والأمان والسعادة لكل من حولهم".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.