الليلة.. منح حسين فهمي جائزة إنجاز العمر من "الأقصر للسينما الأفريقية" في دورته الـ١١

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل قاعة المؤتمرات في محافظة الأقصر، بعد قليل، حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه من السينمائيين الأفارقة.

ويشهد الحفل منح النجم الكبير حسين فهمي جائزة إنجاز العمر، تكريما على مسيرته وعطائه الفني الكبير، كما أصدر المهرجان كتابا تناول قراءة في أعماله السينمائية وحوار أجراه صاحب الكتاب الناقد أحمد شوقي معه، على أن يتم تخصيص ندوة يتحدث فيها حسين إلى الجمهور ضمن الفعاليات.

وانتهى صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من وضع اللمسات النهائية لاستعدادات حفل الافتتاح الذي سينطلق الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة من داخل قاعة المؤتمرات، ويسبقه افتتاح نهاري في نيل مدينة طيبة وعلى ذهبياته التي تحمل ضيوف ونجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة ليمروا على الريد كاربت.

وأشرف مدير التصوير الكبير سامح سليم ليلة أمس على ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات، وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وسيبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، يليه برومو بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى آخر دوراته، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التليفزيوني كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة .

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وشركة أوراسكوم .