بالصور.. استعدادات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل افتتاح دورته الحادية عشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

انتهى صناع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من وضع اللمسات النهائية لاستعدادات حفل الافتتاح الذي سينطلق الساعة الثامنة مساء من داخل قاعة المؤتمرات ويسبقه افتتاح نهاري في نيل مدينة طيبة وعلى ذهبياته التي تحمل ضيوف ونجوم وصناع السينما الأفريقية من 35 دولة ليمروا على الريد كاربت لإجراء لقاءات مع الضيوف والنجوم

أشرف مدير التصوير الكبير سامح سليم ليلة أمس، على ضبط الإضاءة داخل المسرح مع مخرج الحفل عادل بركات، وبحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وسيبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، يليه "برومو" بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتى ٱخر دوراته، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين العربية والفرنسية الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التلفزيوني كريم سمير ودعاء أحمد وتنقله قناة نايل سينما على الهواء مباشرة

المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري، وشركة أوراسكوم .