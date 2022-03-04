إلهام شاهين بملابس "داعش" في مسلسل "بطلوع الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني الجديد "بطلوع الروح".

وظهرت الفنانة إلهام شاههين في البوستر الدعائي للعمل بملابس تنظيم داعش، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وعلقت "إلهام" على الصورة قائلة: "انتظرونا في رمضان، مسلسل بطلوع الروح".

بينما علق عدد من نجوم الفن على الصورة، أبرزهم حنان مطاوع التي كتبت: "شكلك يجنن حبيبتي هتكسري الدنيا إن شاء الله"، وعلقت جميلة عوض بوضع قلوب على الصورة.

فيما علقت الفنانة هالة صدقي قائلة: "مبروك حبيبتي شكلك هتفجري الدنيا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي هتكسري الدنيا" وغيرها من التعليقات.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة: إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، محمود فارس، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.