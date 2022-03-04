لهذا السبب بدرية طلبة تغيب عن دراما رمضان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، غيابها عن التواجد هذا العام في دراما رمضان 2022 بمصر، مؤكدة أنها ستظهر في شهر رمضان من خلال عمل خليجي فقط.

وقالت بدرية، ببرنامج "أسرار النجوم": "أنا لا أشارك في مسلسل برمضان هذا العام في مصر، لأنني كنت متواجدة في الكويت أصور مسلسلا هناك".

وأضافت: "سأتواجد هذه السنة في رمضان مع الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في الجزء الثاني من مسلسل (أمينة حاف) وهو مسلسل خليجي، وأحدث ضجة كبيرة في الجزء الأول".

مسلسل "أمينة حاف" هو مسلسل كويتي من بطولة بدرية طلبة و إلهام الفضالة وطيف وشهاب جوهر وفهد باسم وعبد الله الطليحي وشوق الهادي ومن إخراج سائد بشير الهواري .

ودارت أحداث الجزء الأول من "أمينة حاف" حول أمينة التي تحولت حياتها إلى صراع دائم بعد اكتشافها إخفاء طليقها لمبلغ كبير من المال، في حين تدخل زوجات "فارس" في صراع آخر بعد زواجه من سكرتيرته فتنشأ بين الضرائر العديد من الخلافات، مع تواجدهن في منزل واحد.

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل"، ويشارك في بطولته: ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.