ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدت الفنانة ياسمين صبري، مناسك العمرة بالأراض المقدسة.

ونشرت ياسمين، صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "اللهم إني أسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها السينمائي الجديد "شغل عصابات"، ويعد أولى بطولاتها المطلقة في السينما.