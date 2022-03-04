شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم ارحم من كانوا الأمان والسعادة لمن حولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مع بداية شهر شعبان المعظم، مؤكدة أنهما كانا السند والأمان والسعادة لكل من حولهما.

ونشرت دنيا صورة لوالديها الراحلين مع فطوطة، صحبتها بتعليق: "اللهم فى يوم الجمعة غرة شعبان، ارحم من كانوا السند والأمان والسعادة لكل من حولهم".



تدوينه دنيا سمير غانم على إنستجرام

وسبق وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكدة أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التى نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكما ويسعدكما مع بعض فى الجنة بإذن الله".