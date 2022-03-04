رامي صبري يتحدث بتأثّر عن شقيقه الراحل: “ربّنا يصبّر أهلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان المصري رامي صبري بكثير من الحزن والأسى عن شقيقه الراحل كريم صبري الذي وفاته المنية في 11 تموز (يوليو) من العام الماضي، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

وقال المطرب الشاب خلال حلوله ضيفاً على برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC: “كان نفسي يكون معايا وعايش معايا طول الحياة… ربنا يصبر أمي وأبي وأخواتي، وهي الدنيا والحياة فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة”.

يُذكر أن عائلة صبري طعنت في التقرير الطبي الخاص بوفاة ابنها كريم، وعن ذلك قال رامي: “إحنا كعائلة جالنا تقرير طبي مكانش عاجبنا، والمحامين في العيلة قدّموا طعن عليه، ده حقه لإنه راح لسبب وفجأة توفي تاني يوم، مكناش فاهمين سبب وفاته. كنا عايزين نفهم قانونياً مات ليه”.

وعلى الصعيد الفني، أطلق رامي صبري عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” أغنيته الجديدة بعنوان “مع نفسي”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، أما الكليب فمن توقيع المخرج محمد هاني.