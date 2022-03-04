فن ومشاهير

شاروخان يكشف عن برومو فيلمه الجديد.. “ما زلت وسيمًا”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار وترقب، نشر النجم العالمي شاروخان الفيديو الترويجي لفيلمه المنتظر Pathaan.

وظهر في المقطع النجمين جون أبراهام وديبيكا بادوكون، بينما لم يظهر اللوك الذي سيطل به شاروخان على جمهوره في العمل الجديد.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع واستحواذه على إعجاب محبي عالم بوليوود، قام أحد المعجبين بمحادثة شاروخان خلال دردشة على تويتر سائلاً إياه عن اللوك أو المظهر الذي سيفاجئ به جمهوره في Pathaan.

ورد الممثل الشهير بطريقة طريفة قائلاً: “ما زلت نفس الشخص الوسيم”، مرفقاً جوابه بضحكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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