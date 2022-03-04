شكرا لقرائتكم خبر عن التفاف الجمهور حول محمد رمضان فى فيديو جديد من كواليس مسلسل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديد له على إنستجرام يظهر فيه التفاف جمهوره حوله، والتقاط العديد من الصور خلال تصوير مسلسل "المشوار"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى لعام 2022، وعلق عليه قائلا: "أنا جمهورى واقف فى ضهرى، ثقة فى الله نجاح".

ويجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.