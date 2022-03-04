شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تحيى ثانى حفلات مهرجان دندرة فى قنا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى، اليوم الجمعة، المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى يقام فى قنا، ويشاركها فى الغناء كل من المطربة إيمان عبد الغنى وياسر سليمان تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وأطرب أمس النجم هانى شاكر جمهور قنا بأجمل أغانيه فى الحفل الذى أحياه ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية،حيث قدم عددا كييرا من أغانيه، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وتقام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا وتنطمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ووزير السياحة والآثار خالد العنانى ومحافظ قنا أشرف الداودى.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤخرا، إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفردتها.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها، أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الآثرية والتاريخية بمختلف المحافظات، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وتابعت أن الفعاليات تنفذها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويواكبها معرضا للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة الى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرة ان المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بانحاء الوطن.