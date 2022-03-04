شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ميت.. 37 عاما على فيلم جمع الملك مع الساحر والفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الجمعة، 4 مارس، 37 عامًا على عرض فيلم إعدام ميت، حيث عرض عام 1985، وهو من بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخرانى وفريد شوقى وبوسى وليلى علوى وإخراج على عبد الخالق، والفيلم يعد علامة فارقه لدى الجماهير منذ عرضه الأول عام 1985.











إعدام ميت

وتدور أحداث الفيلم حول شاب سيناوى يعمل جاسوسا لدى المخابرات الإسرائيلية، فيقع فى قبضة المخابرات المصرية، التى تعمل على استخراج كل المعلومات التى نقلها للموساد لإعطائها لشاب مصرى يعمل بالمخابرات المصرية ليقوم بدور الجاسوس، ويذهب لإسرائيل، ويتأكد من بعض المعلومات النووية، وبالفعل يذهب وينجح فى دخول المفاعل النووى، ويتأكد من المعلومات ويرسلها للمخابرات المصرية.

وبدأ النجم محمود عبد العزيز مشواره الفنى مساعد مخرج وحلم بفرصة للتمثيل حتى استعان به المخرج نور الدمرداش فى مسلسل الدوامة عام 1973، وبعدها شارك فى فيلم الحفيد عام 1974، وبدأ رحلة البطولة عام 1975 حين اعتذر الفنان حسين فهمى عن بطولة فيلم "حتى آخر العمر" فوقع الاختيار على محمود عبد العزيز ليقوم بالدور، وبعدها توالت أعمال وإبداعات ونجاحات الساحر، فأدى فى الكثير من الأعمال دور الشاب الوسيم الرومانسى، ولكنه لم يسمح بأن يتم حصره فى هذه النوعية من الأدوار وأثبت أن فى جرابه آلاف الوجوه.