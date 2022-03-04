نوال الزغبي تروج لحفلها الغنائي في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لحفلها الغنائي الجديد بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت".

ونشرت "نوال" البوستر الدعائي للحفل الذي يجمعها بالنجم الكويتي عبدالله الرويشد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وعلقت نوال على البوستر الترويجي قائلة: "كتير مشتاقة لجمهور الكويت الرائع، تنغني سوا ونفرح ونولع الأجواء فرح وموسيقى مع الصديق الغالي والفنان العظيم عبدالله الرويشد".

ويقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان الكويت على مسرح أرينا الكويت، يوم الجمعة الموافق 11 مارس، برعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويشارك في المهرجان كوكبة من نجوم الغناء بالعالم العربي، أبرزهم: أنغام، الفنان السعودي محمد عبده، الفنانة نوال الكويتية، الفنان السعودي أصيل أبو بكر، وآخرون.